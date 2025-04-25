İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması... İmamoğlu ve diğer şüphelilerin toplantı yapacağı oteldeki kameralar bantlanmış!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.

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KAMERALAR BANTLANDI, İMAMOĞLU GELDİ

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.