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İBB'ye yolsuzluk soruşturması... Ekrem İmamoğlu'nun kayıp cep telefonunun yerini itirafçı anlattı

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#Ekrem İmamoğlu#Cep Telefonu#İBB
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 13:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirilmişti. Operasyon detaylarını ise CNN TÜRK'te konuşan DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Özkay anlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi.

İBB ÇALIŞANI TELEFONUN YERİNİ İTİRAF ETTİ

Operasyon sonrası detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Özkay aktardı.

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DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Özkay’ın açıklamaları şöyle:

Ekrem İmamoğlu’na iddia edilen cep telefonu. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınırken cep telefonunu polise teslim etmişti. Ancak alınan telefonunun uzun süredir kullandığı telefon olmadığı ortaya çıktı. 5 gün önce alınan telefondu.

İBBye yolsuzluk soruşturması... Ekrem İmamoğlunun kayıp cep telefonunun yerini itirafçı anlattı

Tutuklanan bir kişi etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi ve ifade verdi. Ben İmamoğlu’nun telefonunun nerede olduğunu biliyorum demiş. Verdiği ifadede telefonun Beylikdüzü’ndeki evinde olduğunu itiraf etti. Kadriye adlı kişi üzerinden Burcu isimli kişiden teslim adlığını söylüyor. Beylikdüzü’ndeki evimde saklıyorum diyor. Telefonun olmadığı operasyondan sonra anlaşılıyor. Bu telefon aynı zamanda dijital iz anlamında bütün verileri barındırıyor. İtiraflar üzerine telefon ele geçirildi. Bu telefonu uzun yıllardır kullandığı ifade ediliyordu, bu açıdan önemli. İBB’de önemli görevde olan kişinin ifadesi üzerine harekete geçiyor polis.

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#Ekrem İmamoğlu#Cep Telefonu#İBB

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