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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' duruşmasında görüntü çekenlere soruşturma

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#İbb#DAVA#Yolsuzluk
İBBye yönelik yolsuzluk duruşmasında görüntü çekenlere soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 00:43

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' davasının duruşmasında görüntü çeken kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca TCK 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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#İbb#DAVA#Yolsuzluk

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