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İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında yeni gelişme… Soruşturma açıldı

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#Yolsuzluk Davası#Ekrem İmamoğlu#Ceza İnfaz Kurumları
İBBye yönelik Yolsuzluk davasında yeni gelişme… Soruşturma açıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 19:56

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda görülen duruşması sırasında çekilen görüntülerin sanal medyada paylaşılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki 1 No’lu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca TCK 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

 

 

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#Yolsuzluk Davası#Ekrem İmamoğlu#Ceza İnfaz Kurumları

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