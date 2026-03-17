İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında ikinci hafta: 6'ncı duruşma görülüyor

#İBB#Ekrem İmamoğlu#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İBBye yönelik Yolsuzluk davasında ikinci hafta: 6ncı duruşma görülüyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 09:24

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık 6’ncı gününde Silivri’de duruşmaların ikinci haftasında hakim karşısına çıkıyor. 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma yapılmayacak. Davanın 6'ncı duruşması saat 10.20 sıralarında başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA İKİNCİ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Geçen haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı. Dün duruşmada tartışma yaşanınca ara verildi. Duruşma bugüne ertelendi.

19 MART PERŞEMBE GÜNÜ DURUŞMA YAPILMAYACAK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 6'ncı duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma yapılmayacak.

CHP’DEN 10 KİŞİLİK LİSTE

Dün yapılan duruşmanın ardından mahkeme heyeti, Bakırköy Başsavcılığı’ndan yalnızca vekaleti bulunan avukatların salona alınmasına yönelik talepte bulundu ve milletvekillerinin avukat sıralarına oturmamasına yönelik tedbir alınmasını istedi. Tedbir kararının ardından CHP’den, mahkeme heyetine salona girebilmeleri için 10 kişilik isim listesi sunuldu. Sunulan listede CHP heyetinden Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Gül Çiftçi, Özgür Çelik, Murat Emir, Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Taşkın, Engin Altay, Suat Özçağdaş, Mühip Kanko ile DEM Parti heyetinden ise Ali Can Önlü, Sezai Temelli ve Celal Fırat yer aldı.Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı. 

Gözden KaçmasınİBBye yönelik Yolsuzluk davasında oturma krizi Duruşma ertelendiİBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında oturma krizi! Duruşma ertelendiHaberi görüntüle
#İBB#Ekrem İmamoğlu#İstanbul Büyükşehir Belediyesi

