İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında duruşma yarına ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

SAVUNMALARIN ALINMASINA DEVAM EDİLİYOR

Duruşma saat 10.40'ta başladı. Silivri'de İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma kapsamında tutuklu sanıkların savunmalarını alınmasına bugün de devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta 19 Mart Perşembe günü arife günü olması nedeniyle duruşma yapılmamıştı.

DURUŞMALARDA ÜÇÜNCÜ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. İlk haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı. Bugüne kadar görülen duruşmalarda ise toplam 9 sanık savunmasını sundu. Cuma günü duruşma görülmezken, haftanın 4 günü duruşmalar devam edecek.

'İDDİALARIN TAMAMI ASILSIZDIR'

Tutuklu sanık Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas savunmasında, "2023 yılı sonunda Çağlayan Tarım’a olan borcumuz, 94 milyon lira değil. Çağlayan Tarım’ın Ağaç A.Ş.’den alacağı yaklaşık 35 milyondur. Bu borcun da 25,1 milyon liralık kısmı 20.12.2023 tarihli fatura karşılığıdır. 2024 yılının ikinci yarısında bazı duyumlar aldım. Çalışanların maaşlarını alamadıklarına dair. Kendilerini davet edip, şirketle ilgili kendilerinden talepte bulunan personel olup olmadığını sorguladım. İddiaların tamamı asılsızdır hiçbir iddiayı kabul etmiyorum" dedi.

Gürgen isimli gizli tanığın ifadesine yönelik savunma yapan Sukas, "Gizli tanığın firma listesi yalan, böyle bir firma listesi yok. Bizim mali işlerin hazırladığı tüm borçlarla ilgili tablomuz var. Ödemeleri aylık bu listelere göre yaparız. İlgili dosyayı mahkemeye sunacağım. Yine bir tablo daha var; süreçleri tablolarla takip eden bir kuruluşuz. Sayıştay ve kamu ihale kurumunun denetimlerine tabiiyiz. Ticaret Kanununa göre de şirketin menfaatlerini korumanız lazım; yani biz herhangi bir piyasadaki firma değiliz. Doğrudan kamu da değiliz. Şirketi zarar ettirirsen ticaret kanuna göre denetleniyorsun, kamu ihaleye aykırı işlem yaparsan da Sayıştay denetliyor. Yani bizim zarar etme lüksümüz yok. Tarafıma isnat edilen eylemlerin hiçbirini işlemedim. Yürüttüğüm görev, resmi ve kurumsal bir görevdir. Dolayısıyla suç işlemek amacıyla hareket ettiğimi, bir suç örgütünün parçası olduğumu ya da herhangi bir yasadışı faaliyetin içinde yer aldığımı gösteren tek bir somut delil bulunmamaktadır. Tahliye olacağımdan eminim" dedi. Duruşmaya 12.40 sıralarında 1 saat ara verildi.

ÇAPRAZ SORGUYA GEÇİLDİ

Duruşma verilen aranın ardından saat 14.00'te Ali Sukas'ın çapraz sorgusuyla başladı. Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu "Ben 7 yıldır İstanbul'un en yüksek oyunu alıp seçilmiş birisiyim. İddia makamının sunduğu dosyalar tamamen çöp niteliğindedir. Sayın hakim bununla ilgili suç duyurusunda bulunulması gerekir" dedi. İmamoğlu ardından Ali Sukas'a "Ali Bey işe nasıl başladınız nasıl işe alındınız" diye sordu. Sukas, "Ben mesleğini çok seven mezuniyet sonrası kendimi de geliştirerek çalışan bir insanım. 2019 seçimleri sonrası İBB İnsan Kaynakları beni aradı ve beni görüşmeye davet etti. Bir ön görüşme yaptık. 15 gün sonra İK tarafından yeniden arandım Saraçhane'de tekrar görüşme yaptık. Tüm bu görüşmelerden bir süre sonra yeniden arandım ve işe alındığımı öğrendim" dedi. İmamoğlu Sukas'a "Bazı çalıştığınız yöneticilerle ilgili o kişilerden İmamoğlu bunu işe sokmanı istiyor dediler mi" diye sorarken, Ali Sukas ise "Hayır böyle birşey olmadı" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun "Peki çalıştığınız kişiler arasında şu kişiler bu partiliymiş hemen kovun gibi bir direktif aldınız mı" sorusu üzerine Sukas, "Hayır hiçbir zaman böyle bir direktif almadım" şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu Sukas'a ayrıca "Bunun dışında örtülü gizli buluşma toplantımız oldu mu" derken Sukas ise cevap olarak "Ben kendi savunmamda da açıkladım ben, örgüt üyesi olmayı bırakın böyle birşey olsa hissederdim ne bir duyum aldım ne de bir dedikodu duydum" dedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Duruşma, Ali Sukas'ın avukatlarının beyanlarının ardından yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.