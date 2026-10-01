İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında ara karar: 4 sanığa tahliye

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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‘NEDEN TUTUKLU OLDUĞUMU SORUYORUM AMA CEVABINI BULAMIYORUM’

Tutuklu sanık Ağaç A.Ş. Genel Müdür yardımcısı Aytekin Karaarslan beyanında, "Mayıs 2026 başında da gözaltına alındım. 5 aydır tutukluyum. Tam 150 gündür neden tutuklu olduğumu her gece kendime soruyorum ama cevabını bulamadım. Ben mali işler genel müdür yardımcısı olarak şirketin mali yönden disiplinini, finansal açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak ana sorumluluğum ve görevim. Bu anlamda da görevimi başarı ile yürüttüğümü düşünüyorum ve bundan da eminim. 'İhaleye fesat karıştırmak' suçuyla isnat ediliyorum. Ancak bu suçlamaya dair herhangi bir somut delil, bir kanıt ben rastlamadım. Tahminler, varsayımlar, ihtimaller bir fikir yürütmek için gerçekten güzel bir yöntem, ancak kesinlik değildir. Tüm ana iddianame ya da ek düzenlenen ek iddianamede adıma olumsuz bir beyan, hiçbir yönetici, hiçbir tedarikçi, hiçbir sanık, hiçbir tanık tarafından verilmemiştir. Gerek HTS, gerek MASAK raporlarında bir tek soru vardır benimle ilgili. Şubat 2023'te 202 gramlık bir altının banka hesabına yatırılmasıyla ilgili bir sorudur. Bu bizim aile birikimimizdir. Maraş depreminden sonra bunu dijital ortama yatırma kararıyla, birlikte yatırmışızdır" dedi.

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SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Savcı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

4 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme ara kararında, muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, iş insanı Turgay Tokdemir ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma, 5 Ekim'e ertelendi. (DHA)