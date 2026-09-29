İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 89’uncu duruşma! Etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Remzi Baka hakim karşısında

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İBB’ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 57’si tutuklu 436 sanık, 89’uncu duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma tutuksuz sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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‘ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİM GEÇERLİDİR’

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık iş insanı Remzi Baka, savunmasında “önceki ifadelerim geçerlidir” dedi. Duruşma savcısı, “savcılıkta beyanlarda bulunmuşsunuz. Soytekin’in şirketine verilen çek meselesi var, 5 milyon TL civarı. Bu ne ilişkisi?” diye sordu.

Baka, “Kreş yapımı için verdik” dedi.

Savcının, “kreşi neye karşılık yaptınız? Niye talep edildi sizden?” sorusuna Baka, “yardım maksatlı, biz de iş yapıyorduk Büyükşehir Belediyesinde. O dönem yardım maksatlı yaptık” yanıtını verdi.

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Savcının, “İbrahim Bülbüllü’den bahsetmişsiniz verilen bir para söz konusu, 380 milyon TL. Bu süreç nasıl gerçekleşti, neye karşılık verildi, hangi şartlarda alındı?” sorusuna Baka, “O tarihte yaptığımız işler için” dedi.

Savcının ardından yönelttiği “Hangi işler?” sorusuna ise Baka, “Aldığımız ihaleler vardı, bunlarla ilgili” yanıtını verdi.