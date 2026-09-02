İBB’ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında 73’üncü duruşma | 'Murat Ongun ile kedi köpek gibiydik'

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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‘ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM’

Eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü tutuklu sanık Serdal Taşkın tahliye talebinde bulunurken, “13 ay görev yaptım, 18 aydır tutukluyum. Ben bu eylemlere konu olan suçları işlemedim. Ben örgüt üyesi değilim. Maaşım haricinde hiçbir gelir almadığım ve SGK'dan emekli olduğum bu görevi tamamen İBB iştirak şirketlerinin yönetim kurallarına uygun olarak yaptım. Emekli olduktan sonra burada bulunan arkadaşlarımı ilk kez 19 Mart 2019'da gördüm ve büyük bir çoğunluğunu da burada tanıdım. 2020 yılının son aylarında tutuklanana kadar Erzincan'da çiftçilik yapmaktayım. 18 aydır babam, evime ve hayvanlarıma elinden geldiğince bakmaktadır. Ama maalesef 2 yıldır arazimizi ekip biçemiyoruz. Ailemden ve kızımdan uzağım. Mahkemenizden tahliyemi ve sonrasında da beraatimi talep ediyorum” dedi.

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‘MURAT ONGUN İLE KEDİ KÖPEK GİBİYİZ’

Tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki, “Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Olmadım da. İddianamede benim kimden talimat aldığım, kime talimat verdiğim ve örgütün hangi somut faaliyetine bilerek veya isteyerek katıldığım gösterilmiyor. Murat Ongun'un benim yöneticim olduğu iddia ediliyor. Ama buna inanacak bir tane bile insan reklam piyasasında bulamazsınız. Biz Murat Ongun ile kedi köpek gibiydik birbirimize karşı. Sevmezdik birbirimizi. Herkes bilir bunu yani. Nasıl benim yöneticim olabiliyor bu adam? Ben size örgüt üyesi olmadığımı tek tek ispatlayabiliyorum, gösterebiliyorum, anlatabiliyorum. Fotoğraflarını belgeleyebiliyorum, sözleşmelerini gösterebiliyorum. Ama benim örgüt üyesi olduğumu bir tek delili var mı? Yok. Şöyle deniyor ‘Murat Ongun'un ve Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarıyla hareket eden Murat Kapki örgütün hiyerarşik yapısına dahildir.’ Bana verilmiş bir tane talimat gösteremezsiniz” dedi.