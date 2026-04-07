İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 17'nci duruşma: Savcı İmamoğlu’na tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 sanık hakkında açılan davanın görülmesine 17’inci gününde devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen davanın duruşmasına aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Dün yapılan duruşmada Ekrem İmamoğlu iddia makamı için, “Dosyada tek suç örgütü var o da iddia makamıdır.” demişti. Bunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu hakkında ‘Kamu Görevlisine Görevi Nedeniyle Hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı.

SAVCI: HADDİNİZİ AŞARSANIZ HADDİNİZİ BİLDİRİRİZ

Duruşmanın başlamasının ardından Cumhuriyet Savcısı, Ekrem İmamoğlu’na, "Dün iddia makamını hedef alan söylemleriniz oldu. İddia makamı olarak bu tarz şöyleleri kabul etmiyoruz. İddia makamı hakkında beyanlarınıza dikkat edin. İlk celsede de benzer bir durum yaşandı. Yargılamaya gölge düşüren savcılık makamını baskı altına almaya çalışan beyanlardan vazgeçin. Bu doğru bir yaklaşım değil. Haddinizi aşmayın. Haddini aşarsanız haddinizi bildiririz.” dedi. Bunun üzerine İmamoğlu'nun avukatları savcıya tepki gösterdi.

Mahkemede seslerin yükselmesi üzerine mahkeme başkanı, savcıya kişisel münakaşaya girmemesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme başkanı daha sonra İBB'de yazılım koordinatörü olarak görev yapan tutuklu sanık Emrah Yüksel'i kürsüye çağırdı. Sanık Yüksel'in çapraz sorgusunda, İmamoğlu söz aldı.

İmamoğlu, Yüksel'e iddianamede örgüt yönetici olarak yer alan sanık Hüseyin Gün'ü tanıyıp tanımadığını sordu. Yüksel'in "Hayır." cevabını vermesi üzerine İmamoğlu, "Bu nasıl bir örgüt ki örgüt üyesi yöneticiyi tanımıyor. İddia makamını eleştiren olarak değil, yargılayan makamı olarak olması nedeniyle kınıyorum. Niçin burada olduğunu biliyorum o yüzden rahatım. Bu çalışma arkadaşım 6-7 aydır iddia makamı yüzünden evlatlarından uzak. İddia makamının vesile olduğu casusluk davasını yazan da aynı iddia makamı. Bu bir siyasi davadır. Çökmüştür. Ana şemada örgüt üyesi örgüt liderini tanımıyorsa dava baştan çökmüştür. Çöken bir makam daha vardır, o da iddia makamıdır. İftiraname siyasi bir şeye dönüştürülmüştür, az önceki harareti de ben ona bağlıyorum.” dedi.