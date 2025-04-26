İBB'ye yönelik yeni operasyon: İSKİ Genel Müdürü dahil 47 şüpheli gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

FİRARİ 6 ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, İBB'ye yönelik başlatılan operasyona ilişkin son bilgileri aktardı...

İBB'ye yönelik ikinci dalga bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. 47 şüpheli gözaltına alındı. 47 kişinin arasında kimler var, buna ilişkin detaylar elimizde olacak. Bu isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa olduğu söyleniyor.

"GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN EV VE ADRESLERİNDE ARAMA YAPILIYOR"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ise "İkinci dalga operasyonunda sabahın erken saatlerinde ekipler birçok adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin ev ve adreslerinde aramalar yapılıyor. Gün içinde de sayının daha da artması bekleniyor" bilgilerini aktardı.