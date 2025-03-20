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İBB'ye yönelik soruşturma... Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşımlar yapan 261 hesap belirlendi, 37 şüpheli yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Sosyal Medya#Provokatif Paylaşım
İBBye yönelik soruşturma... Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşımlar yapan 261 hesap belirlendi, 37 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 09:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik 2 ayrı soruşturma hakkında sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 261 hesabın belirlendiğini ve 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden;

-“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve

-“Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

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Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00’a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66’sının isimli Hesap, %34’ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

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#Bakan Yerlikaya#Sosyal Medya#Provokatif Paylaşım

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