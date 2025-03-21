İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınmıştı! İş insanı Ali Nuhoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturmalarda gözaltı sayısı 90'a yükselirken, yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltında olan 22 yaşındaki şüpheli Furkan Remzi Ceylan’ın, iş insanı Ali Nuhoğlu’nun, Nuhoğlu İnşaat adlı firmasında 2023 yılına kadar elektrikçi olarak çalıştığı, 2023 yılının Nisan ayında ise bir anda ISTCON İnşaat Şirketi'nde yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı.Şirketleri araştıran polis ekipleri, 2024 yılında İBB iştirakçisi olan KİPTAŞ ve İSFALT’ın inşaat malzemesi alımı ihaleleri ile ISTCON isimli şirketten toplamda 3 milyar liralık malzeme satın aldığı, paranın ödendiği ancak inşaat malzemelerinin teslim edilmediği belirlendi.

3 MİLYAR LİRAYI VEKALETNAME İLE NAKİT ÇEKTİRMİŞ

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Toplam 3 milyar lira tutarındaki paranın daha sonra ISTCON isimli şirketin hesabından, Ali Nuhoğlu'na ait Trend İnşaat isimli firmanın hesabına, buradan ise Ali Nuhoğlu'nun kişisel banka hesabına aktarıldığı tespit edildi. Polisin takibinde olan Ali Nuhoğlu'nun şoförü M.G. ve Furkan Remzi Ceylan'a vekaletname vererek bu parayı bankadan nakit olarak çektirdiği belirlendi. Bu detayların MASAK raporları ile tespit edildiği vurgulanırken, iş insanı Ali Nuhoğlu ve Furkan Remzi Ceylan arasında herhangi bir akrabalık olmadığı tespit edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 'PARALAR İŞ İLİŞKİSİ VE BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ KAYNAKLIDIR'

Suçlamalara karşı ifadesinde cevap veren Ali Nuhoğlu, "ISTCON firması benim himayemde değil. Furkan Remzi Ceylan'ı daha önceden tanımam. Dayısının daha önceden benim yanımda çalışmasından dolayı iş ilişkimiz vardır. Ticaret olarak borç alışverişi yaparız. Ayrıca benim en büyük işimde alt taşeron olarak çalışmaktadır. ISTCON firması Furkan Remzi Ceylan'ın kendi ticari faaliyetlerini yürütmek için ortak olduğu bir firmadır. ISTCON firmasının bana veya şirketlerime gönderdiği paralar iş ilişkisi ve borç alacak ilişkisi kaynaklıdır. Bu para transferlerinin kazanılan ihalelerle bir ilgisi yoktur" dediği öğrenildi.