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Son dakika: İBB'ye yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Emrah Bağdatlı firari çıktı! Kaçışı Murat Ongun tarafından onaylanmış

Güncelleme Tarihi:

#Emrah Bağdatlı#Ekrem İmamoğlu#Murat Ongun
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 08:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan 2 ayrı soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. İpsala Sınır Kapısı'ndan geçtiğimiz günlerde yurt dışına kaçan Bağdatlı'nın, yakınları adına paravan şirketler kurup İBB'den onlarca ihale aldığı belirlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ONGUN'UN YARDIMCISI EMRAH BAĞDATLI YURT DIŞINDA

Hakkında gözaltı kararı olanlardan biri de Murat Ongun'a yakın isimlerden Emrah Bağdatlı. Polisler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi olan Emrah Bağdatlı'yı gözaltına almak için evine gittiğinde kendisine ulaşamadı. Bağdatlı'nın firari olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: İBBye yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Emrah Bağdatlı firari çıktı Kaçışı Murat Ongun tarafından onaylanmış

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4 Mart'ta İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye operasyon düzenlenmiş, bazı çalışanların bilgisayarlarına el konulmuştu. Emrah Bağdatlı'nın bu operasyondan sadece bir gün sonra, İpsala'dan yurt dışına kaçtığı ve buradan da Amerika'ya gittiği belirlendi.

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ONLARCA İHALE BAĞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bağdatlı'nın, takip edilmemek için telefonunu evde bıraktığı ve bu kaçışın Ongun tarafından da onaylandığı öğrenildi. İddiaya göre, Bağdatlı, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale bağlamış.

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#Emrah Bağdatlı#Ekrem İmamoğlu#Murat Ongun

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