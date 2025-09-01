İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme... Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı için kırmızı bülten

×
Gündem Haberleri

İBBye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme... Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı için kırmızı bülten
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 14:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

