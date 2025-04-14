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İBB'ye yolsuzluk soruşturması... İmamoğlu ve Ongun'un tutukluluğuna itiraza ret

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#İBB#Soruşturma#İmamoğlu
İBBye yolsuzluk soruşturması... İmamoğlu ve Ongunun tutukluluğuna itiraza ret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 14:42

İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin tahliye talepleri kabul edilmedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bazı şüphelilerin avukatları, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi vererek, tahliye talebinde bulundu.

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Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetti.

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#İBB#Soruşturma#İmamoğlu

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