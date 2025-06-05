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İBB'ye yolsuzluk soruşturması: İki isim daha itirafçı oldu

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#İBB#Ali Nuhoğlu#Tahliye
İBBye yolsuzluk soruşturması: İki isim daha itirafçı oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 12:43

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheliler Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan, aralarında Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu'nun da olduğu 11 şüpheli dün adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bugün de yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheliler Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, konuyla ilgili detayları paylaştı. Tokaz, "Yolsuzluk soruşturması kapsamında çok sayıda isim itirafçı olmuştu. Bu sayı 22'ye yükselmişti. 2 isim daha dakikalar önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı ve ardından tahliyeleri yönünde karar çıktı." ifadelerini kullandı.

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#İBB#Ali Nuhoğlu#Tahliye

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