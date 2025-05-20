İBB’ye yolsuzluk operasyonunda üçüncü dalga! 22 kişi hakkında gözaltı kararı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olan Taner Çetin’in, Murat Ongun’a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de karıştığı eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmada; Taner Çetin’in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği tespit edildi.

MASAK RAPORU DETAYI

MASAK raporlarına göre, Taner Çetin’in söz konusu satın almalarda ödemeleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırdığı ve yine bu firmalardan, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin diğer personellerine para gönderildiği belirlendi.

Haberin Devamı

İHALELERDEN RÜŞVET

Ayrıca, Taner Çetin’in karıştığı adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı belirlenen yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz operasyondan detayları paylaşırken, 'İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 22 isim hakkında gözaltı kararı alındı. İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İstanbul Başsavcılığının bulgularına göre Çetin, kendisine yakın şirketler aracılığıyla ihaleler organize ederek şirketlerden rüşvet aldı. Çetin'in bu yolla maddi menfaat elde ettiği, bir takım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği bildirildi. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde de arama yapıldı. Aramalar sonucunda elde edilecek bilgi, belge ve bulgularda polis ekiplerince incelenecek.' ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın İBB’ye ikinci operasyon Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın İmamoğlu’nun tutukluluğuna devam kararı Haberi görüntüle