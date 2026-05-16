İBB’ye yeni dalga

Soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli hakkında ise yurtdışında bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan isimler şöyle: Ayhan Taş (Daire Başkanı), Murat Er (Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Şube Müdürü), Erkan Kavlak (Tekniker), Erkan Koç (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs), Hakan Çakır (Elektronik Sistemler Müdürü), İbrahim Yaşaroğlu (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs), Menderes Çakmak (Mühendis), Muhammet Sertaç Kazıcı (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs) Niyazi Baştürk (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs), Zeynep Düşmez (İnform Firması Ortağı), İsmail Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi), İhsan Sabri Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi). Levent Ilgın (İnform firması yetkilisi) ise yurtdışında.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2’si tutuklandı.