×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İBB’ye yeni dalga

Güncelleme Tarihi:

#Yolsuzluk#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İhale Skandalı
İBB’ye yeni dalga
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bazı ihalelerde kurgusal bir sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli hakkında ise yurtdışında bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan isimler şöyle: Ayhan Taş (Daire Başkanı), Murat Er (Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Şube Müdürü), Erkan Kavlak (Tekniker), Erkan Koç (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs), Hakan Çakır (Elektronik Sistemler Müdürü), İbrahim Yaşaroğlu (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs), Menderes Çakmak (Mühendis), Muhammet Sertaç Kazıcı (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs) Niyazi Baştürk (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs), Zeynep Düşmez (İnform Firması Ortağı), İsmail Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi), İhsan Sabri Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi).  Levent Ilgın (İnform firması yetkilisi) ise yurtdışında.

Haberin Devamı

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2’si tutuklandı.           

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yolsuzluk#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İhale Skandalı

BAKMADAN GEÇME!