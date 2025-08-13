İBB’ye yeni dalga 14 gözaltı kararı

Haberin Devamı

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 3’üncü dalga operasyonda gözaltına alınan İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olan Taner Çetin tutuklanmıştı. Taner Çetin’in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ettiği ve bu şekilde kamu zararına sebep olduğu iddia edilmişti. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

SUÇLAMA İHALEYE FESAT

Savcılık, Taner Çetin’in karışmış olduğu öne sürülen ihalelerde haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldıkları ileri sürülen GSM Hızır A.Ş. çalışanları Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, GSM Hızır A.Ş. sahibi Özer Yıldız, Efe Yemek A.Ş. sahibi Ümit Güngör, ATM Destek A.Ş. sahibi Ferhat Karatop, Efor Etkileşim A.Ş. Sahibi Mehmet Ünal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı’nın eşi Canan Çetin, oğlu Örsan Çetin, İBB İSPER çalışanı Ali Araslan, Ahmet Işık, Serkan Gürsoy hakkında ‘örgüt üyeliği’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘rüşvet’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltı kararı verdi.