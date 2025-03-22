İBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: İki isim polise telefon şifrelerini vermedi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

TELEFON ŞİFRELERİNİ VERMEDİLER

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca, İBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili son gelişmeleri aktardı:

PKK/KCK'lı Azad Barış'ın Ekrem İmamoğlu'yla çok kez görüştüğü iddialar arasında. O da soruşturma dosyasına girmiş durumda. Bu temaslar niye gerçekleştiği İmamoğlu'na sorulacak.

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, telefonlarının şifresini polis ekiplerine vermedi. Yani telefon incelemesini, çalışmaların yapılmasını engellemiş oldular. O telefon incelemesi sonrasında yeni deliller bulunabilirdi. Terördeki ifade bittikten sonra geriye kalan 90 şüphelinin adliyeye sevkleri bekleniyor. Orada da savcıya ifade verecekler. Ardından savcının talimatıyla mahkeme heyetinin huzuruna çıkmasını bekliyoruz.

MASAK RAPORUNDA İSİMLERİ GEÇİYORDU



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı.

Savcılığın talebi üzerine MASAK tarafından Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi ile İmamoğlu, Polat, Ongun ve Şahan'ın hesap hareketlerine ilişkin düzenlenen 17 Mart 2025 tarihli Mali Analiz Raporu soruşturma dosyasına girdi.

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Raporda, İmamoğlu'nun SGK verilerine göre sigorta başlangıç tarihinin 1 Haziran 1986 olduğu, 4B kapsamında 2008-2014 yıllarında muhtelif tarihlerde "Gayrimenkul Faaliyetleri" alanında sigorta priminin yattığı, 4C kapsamında 2014-2025 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kurumlarında "Belediye Başkanı" ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu belirtildi.

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın SGK başlangıcının ise 2 Mart 2006 olduğu kaydedilen raporda, İzmir'in Dikili ilçesinde Şahan adına 1 adet taşınmaz kaydı bulunduğu aktarıldı.

Şahan'ın tapu işlemlerinde satışa taraf olan Zafer Temel isimli şahsa 10 Haziran 2022 ve 23 Haziran 2022 tarihlerinde toplam 1 milyon 300 bin lira gönderdiği tespitine yer verilen raporda, Şahan'ın para transfer ilişkisinde bulunduğu Güneş Önder Göktaş'ın UYAP tutuklama ve yakalama kayıtları sorgusunda "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla arandığı belirtildi.

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Raporda, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Beyoğlu’nda bir evinin olduğu belirtildi. 2022 yılına kadar bankacılık işlemleri kapsamında hesabına giren en yüksek miktar para 500 bin TL’ye yakın iken 2022 itibarıyla bu miktarın 4 milyon 357 bin TL’ye kadar yükseldiği ifade edildi. Polat’ın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında dava açılmış 2 ayrı kişiyle arasında para transferi gerçekleştiği kaydedildi.