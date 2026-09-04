İBB’ye operasyon: 12 gözaltı

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Hakkında gözaltı kararı verilen 1 kişinin yurtdışında, bir kişinin ise başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu öğrenildi.

İHALELERE FESAT İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu ve bilirkişi raporlarında, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin yurtdışında, bir kişinin ise başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu öğrenildi.

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GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Abdulkerim Hazırbaba (İBB – Tekniker), Mustafa Delipoyraz (İBB – Mühendis), Volkan Karagöz (İBB – Satınalma Müdür Yardımcısı), Talha Özyurt (İBB – Satınalma Müdürü), Rezzan Neslihan Vural (İBB – Finansman Müdürü), Gökhan Fırtına (İBB – Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı), Saliha Ülkü Aydoğan (İBB – Gelirler Müdür Yardımcısı), Ali Toy (İBB – Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı), Mehmet Yücetürk (İBB – Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı), Mustafa Sökmen (İBB – Satınalma Daire Başkanı), Vedat Taşdelen (Artaş Hırdavat Boya unvanlı firma sahibi), Ekrem Baki (İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi). Ayrıca İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Onur Gülin’in cezaevinde bulunduğu, Teknogen Araç Makina unvanlı firma sahibi Mahmut Berk Şahin’in de yurtdışında oludğu öğrenildi.