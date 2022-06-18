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İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi'nden idari para cezası kesildi

#IBB#Emirgan Korusu#Ağaç
İBBye izinsiz ağaç kesiminden idari para cezası kesildi

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Emirgan Korusu'nda izinsiz 54 ağacın kesildiğinin tespiti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlendiğini açıkladı.

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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Emirgan Korusu'nda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde, daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir. Emirgan Korusu'nda izinsiz kesilen ağaçlar için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir.''

 

İBBye izinsiz ağaç kesiminden idari para cezası kesildi

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#IBB#Emirgan Korusu#Ağaç

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