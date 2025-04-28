İBB'ye ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmıştı! İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı

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Muhittin Erusta şikayetinde, “Begüm Çelikdelen ile yaptığım görüşmede rüşvet vermediğimiz için İmamoğlu’nun kendisine talimat verdiğini bana söyledi. Ekrem İmamoğlu, Adem Şanlısoy, Fatih Keleş, Begüm Çelikdelen ve Şafak Başa’dan şikayetçiyim" dedi. İdris Özcelep ise Pendik Kurnaköy’deki rehabilite projesinde İSKİ’den gerekli onayı alamadığını iddia etti. Suçlamasında Başa’nın kendisine “Fatih Keleş’e gidip ne veriyorsan ver, işini ancak o çözer" dediğini öne sürdü.

'SÖZLÜ TACİZE VARAN MESAJLAR GÖNDERDİLER'

Başa ifadesinde "Muhittin Erusta'nın Müşteki sıfatıyla vermiş olduğu ifade tamamen asılsızdır. Kendisini tanımam. İSKİ yasa gereği su havzalarıyla ilgili görüş veren bir kuruluştur. Bizim Çevre Koruma kontrol dairesi başkanlığı aracılığıyla yapılır. Bu daireye bağlı planlama şube müdürlüğümüz gelen talebi değerlendirir. İlgili birimlere sorar. Genel Müdür yardımcısı imzasıyla ilgili kamu kuruluşuna gönderilir. İddia edilen olayda idari süreç devam ederken arkadaşlarım bu yerle ilgili yasa gereği olumlu görüş alma imkanı olmadığını ifade ettiler. Bu firmanın temsilcisi ve ya ortağı olduğunu iddia eden kişi İSKİ yetkililerini tehdit ettiler. WhatsApp'ta sözlü tacize varan mesajlar gönderdiler. İdris Özcelep olarak bildiğim şahsın İSKİ çalışanlarına baskı yaparak tehditle görüş almak istediğini biliyorum. Daha sonra iş arkadaşlarımı toplayıp dosyayı tekrar kontrol ederek yanlış karar vermemek adına tekrar dosyayı incelememizi söyledim. MAPEG ile yazıştıklarını oranında olumsuz görüş verdiğini ruhsatlarının bulunmadığını dolayısıyla ruhsat hakkı olmadığını bu sebepten bu firmaya olumlu görüş verilemeyeceğini söylediler. Bizde su havzası mevzuatı gereği ilgi birimlerce yazışarak İSKİ olarak olumlu görüş vermedik. Biz olumsuz görüşümüzü birkaç defa tekrarladık" dedi.

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‘BENİ VE ARKADAŞLARIMI TEHDİT ETTİ’

Başa, “Bir bayram günü Fatih ilçesinde çelenk koyma töreninde yanıma İdris isimli şahıs geldi. Benimle konuşmak istedi. Ben de dinlemek adına kendisini İSKİ'ye davet ettim. Tüm dosyalarını topla bizim birimlerimiz bir hata yaptıysa hukuk işlerinden bunu sorup görüşlerini alıp düzeltiriz dedim. Kendisiyle özel kalem müdürlüğünde koridorda tüm iş arkadaşlarımın duyacağı kendisiyle konuştum. Tüm evraklarını alıp kendisine vermiş olduğu evrakları hukuk işlerine göndereceğimi söyledim. Verdiği tüm dosyaları dikkatli bir şekilde inceleyerek hukuk işleri birimine gönderdim. Onlarda 13 Nisan 2024 tarihinde dönüş yaparak olumsuz olarak bildirdi. İdris denen şahıs çok sık kuruma gelerek taciz ettiği için güvenlik işleri müdürlüğümüz 28 Nisan 2024 günü tutanak tutmuştur. Bu olayla ilgili koruma talebinde bulundum. Bununla ilgili evraklarım valilik kanalıyla emniyet kaynaklarında vardır. Çağrı üzerine tarafıma koruma tahsisi yapıldı. Sayın başkanımız gözaltına alındıktan sonra İdris isimli şahsın İSKİ'ye gelerek benimle konuşmak istediğini söylediler. Ben de konuyu bildiğim için kendisiyle görüşmek istemedim. Çalışma arkadaşlarıma benim ruhsat işimi halletmezseniz Şafak beyi ve arkadaşlarını savcılığa şikayet edeceğim diyerek tehdit etmiştir. Bu olaydan sonra medyadan şahsımla ilgili iddialarını öğrendim" dedi.

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'HUKUKA AYKIRI KARAR YA DA GÖRÜŞ VERDİĞİM OLMAMIŞTIR'

Şafak Başa İdris Özcelep'in suçlamalarına karşı, "Şahsın beyanında geçen bütün iddiaları reddediyorum. Yukarıda da belirttiğim üzere şahsın beyanındaki iddialar tamamen iftiradır. Bütün idari işlemler yargı denetimine tabidir. Eğer bir haksızlık olduysa dava açabilirdi. Kendisi bu hakkı elde edemeyeceğini bildiği için bu şekilde iftira atmıştır. Bu konuyla ilgili tüm belgeler savcılık makamında mevcuttur. Kendisi almak istediği olumlu görüşü alamadığı için bu şekilde bir iftiraya başvurmuştur. Bununla ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağım. İSKİ genel müdürü olarak kanundan gelen en önemli görevim su havzalarını korumaktır. Su havzaları ile kaçak, imar mevzuatına aykırı, olumsuz şeylerle ilgili göreve geldiğimden beri mücadele ediyorum. İSKİ tarihinin en fazla kaçak yapılaşma ile ilgili mücadele eden genel müdürü olabilirim. Bu yüzden bu işlemlerle ilgili bu tür olayla karşılaşıyorum ama hiçbir şekilde hukuka aykırı karar ya da görüş verdiğim olmamıştır. Bunun dışında 32 yıllık meslek hayatım ve 6 yıllık İSKİ müdürlüğü kariyerimde böyle bir iftirayla karşılaşmadım" dedi. (DHA)