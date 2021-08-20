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Haber Giriş: 20.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İBB’ye hayvan barınağı tepkisi

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İBB’ye hayvan barınağı tepkisi

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, İBB’ye ait Tepeören’deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yakınında çürümeye bırakılan hayvan cesetleriyle ilgili, “Böylesine acı bir olayı bu kadar insana yaşatma hakkınız var mıdır? Neyin izlerini gizlemek istiyorsunuz?” dedi.

Geçici hayvan bakım evinin bahçesindeki çukurda çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi tepkilere neden olmuştu. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay olayda İBB’nin ihmali olduğunu savundu.

‘ATLARIN HESABINI VEREMEYENLER...’

Altunay, “Adalarda atların hesabını veremeyenler bugün can dostlarımıza yönelik bu yapılan olayları da görmezden geliyorlar. Nasıl oluyor da teknik donanımı ve altyapısı bakımından dünyanın ikinci barınağı olan bu tesiste bu görüntülere şahit oluyoruz” dedi.

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