Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ä°BBâ€™ye yÃ¶nelik 'Yolsuzluk' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 'Ä°stanbul Senin' isimli uygulama Ã¼zerinden 4,7 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n kiÅŸisel verileriyle konum bilgilerinin 2 farklÄ± yabancÄ± Ã¼lkeye sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca 3,7 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n kiÅŸisel verileri ile konum bilgilerinin 'Darkweb' Ã¼zerinden satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. AynÄ± uygulama iÃ§erisinde yer alan 'Ä°BB Hanem' isimli alt uygulamada ise 11 milyon vatandaÅŸÄ±n sandÄ±k verilerinin iÅŸlendiÄŸi ve program dÄ±ÅŸÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda alÄ±nan ifadelerde adÄ± geÃ§en ve Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticileriyle iliÅŸkisi belirlenen, verilerin iÅŸlenmesi ve yurtdÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilmesinde dahli bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±lan Ä°BB AkÄ±llÄ± Åžehircilik Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan Sezgin PaydaÅŸ ve Ä°smet Korkmaz ile Ä°letiÅŸim Koordinasyon Merkeziâ€™nde gÃ¶revli UlaÅŸ YÄ±lmaz ve 1 ÅŸÃ¼pheli daha olmak Ã¼zere toplam 4 kiÅŸi hakkÄ±nda 'KiÅŸisel verileri hukuka aykÄ±rÄ± olarak yayma' ve 'SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma' dan gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Â