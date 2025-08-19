İBB’ye 9. Dalgada… Beyoğlu Başkanına tutuklama talebi

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ağustos günü düzenlenen 9. dalga operasyonunda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de arasında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 35’inin daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürüldü. 9 şüphelinin de Ongun’un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği iddia edildi.

20 KİŞİ TUTUKLAMAYA

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in de arasında olduğu 44 kişi İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. İnan ve 19 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Diğerlerine ise adli kontrol talep edildi. Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Haberin Devamı

SAVCIYA İFADE VERDİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, savcılık ifadesinde, belediye başkanlığı dışında mali müşavir ve iş insanı olduğunu, aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu belirtti. Hakkındaki beyanların tamamının iftira olduğunu ifada eden Güney, şunları söyledi: “Murat Kapki ile Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ’ta görev yaparken Alican Abacı aracılığı ile tanıştım. Alican Abacı, Murat Kapki’ye reklam işlerini vermem yönünde telkinde bulundu. Ben de bu teklifi reddedince Murat Kapki de yine bana husumet duymuştur. Aleyhimde beyanda bulunan şahıslar bana husumet beslediklerinden dolayı bu şekilde beyanlarda bulunmuşlardır. Bahsi geçtiği gibi adı geçen ihalenin düzenlenmesinde, şartnamesinin hazırlanmasında herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Kasım 2023’te BELTAŞ’taki görevimden ayrıldım. Dolayısıyla 2024’teki Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan ihalede bir yetkim olmamıştır. Hakkımdaki ifadeler asılsız, soyut ve iftiradan ibarettir.”