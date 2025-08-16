İBB’ye 9. dalga... Beyoğlu’nda başkana gözaltı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor. Savcılığın talimatıyla yeni operasyonda, ‘şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddia edilen aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de olduğu 35 şüpheli’ tespit edildi. Sosyal medyada Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösterdiği ve Emrah Bağdatlı ile irtibatları olduğu iddia edilen 9 şüpheli de belirlendi. Eşzamanlı operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ile 43 şüpheli gözaltına alındı.



GÖZALTINDAKİ İSİMLER



Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, İnan Güney’in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, ablası Sabriye Akkaya, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli, koruması Veysel Eren Güven, Ekrem İmamoğlu’nun şoförü Recep Cebeci, MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu ile 13 kişi gözaltına alındı.

8 tutuklama



Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında da 12 Ağustos’ta gözaltına alınan 15 kişiden 8’i tutuklandı, 5’i adli kontrolle, 2’si ise savcılıkta serbest kaldı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

İnan Güney gözaltına alınmadan önce ailesiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik. 31 Mart 2024’te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi’ne başkan seçilmek, hayatımın bana bahşettiği en büyük gurur oldu. Komşularımıza layık olmak için çok çalıştık. Sevgili komşularım, hayatım Beyoğlu’nda geçti, hepiniz beni tanıyorsunuz. Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz” mesajıyla paylaştı.

