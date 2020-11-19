İBB’ye 600 milyonluk borçlanma yetkisi

İBB Meclisi koronavirüs tedbirleri kapsamında Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Oturumda Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü’nün iç borçlanma talebi ele alındı.

KORONAVİRÜS MASRAFLARI

Müdürlük İBB’nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve koronavirüs nedeniyle bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 1 milyar 906 milyon, yatırım ve hizmetlerin sürmesi içinse 770 milyon TL borçlanma talep etti. Toplam 2 milyar 676 milyonluk borçlanma talebini görüşen Plan ve Bütçe Komisyonu, Başkan Ekrem İmamoğlu’na 300 milyon TL’si acil ihtiyaçlar, 300 milyon TL’si de projelerde harcanmak üzere toplam 600 milyon TL’lik borçlanma yetkisi verilmesini kararlaştırdı.