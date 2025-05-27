İBB’ye 4. dalgada 25 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4’üncü dalga operasyon yapılmış ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 46 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. 36 şüpheli tutuklama talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Sevk yazısında, “Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün temellerinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemlerinde atıldığı” belirtilerek “Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra, Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği, yönetici niteliğindeki şüphelilerin suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları tespit edilmiştir” denildi. Gözaltına alınan 46 kişiden, aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt’un da bulunduğu 25 kişi, sevk edildikleri hâkimlikçe tutuklandı, 21 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

5 MİLYON LİRA YANITI: HUZUR HAKKI

Gözaltına alınanlardan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’a sorgusunda MASAK raporunda yer alan İBB’den kendisine 113 kez olmak üzere toplamda gönderilen 2 milyon 754 bin 523 lira soruldu. Saltık, “İBB’de çalışmamdan ötürü hak etmiş olduğum maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakları, çalışanlara ödenen promosyon vb. olduğunu düşünüyorum” dedi. Soruşturmada İmamoğlu’nun Le Meridien Otel’de 8 Ekim 2024, 12 Ekim 2024 ve 6 Mart 2025’teki görüşmelerde kapatılan kameraların, 2024 yılı temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık tarihlerinde yaptığı görüşmelerde kapatılmamasının sebebi de soruldu. Akın, “Bu tarihlerde kamera görüntülerinin neden kapatılmadığını bilmiyorum. Ancak İBB’de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir” dedi. Akın, Kenan Evren’in yakın koruma görevinde yer aldığını da söyledi.