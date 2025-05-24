İBB’ye 4. dalga operasyon

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında 2. dalga operasyonunda alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay da bulunuyor.

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün 4. dalga operasyon başlatıldı. İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltı kararı verilen isimler: KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire eski Başkanı Seyfullah Demirel, İmamoğlu’nun eski Özel Kalem Müdürü ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Hukuk Danışmanı İbrahim Bülbüllü, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, ASOY İnşaat çalışanları Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Serpil Kadıoğlu, Ufuk Tetik, İşinsanı Adem Soytekin’in kardeşi Onur Soytekin, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Müdür Yardımcısı Burak Alp, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ekrem Yıldırım, Raylı Sistemler Avrupa Yardımcı Müdürü Ahmet Önal, Raylı Sistemler Müdür Yardımcısı ve İhale Komisyonu Üyesi Abdulbaki Yayla, Raylı Sistemler ve İhale Komisyonu Üyeleri Osman Şahin, Burak Salman, Fadime Şimşek İşpir, Hakan Kuk, Akif Gündüz, Yapı Merkez İnşaat Ortakları Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu, Sami Özge Arıoğlu, Kültür A.Ş. çalışanı Çağla Demir, Koruma Murat Erenler, Kamuran Ataç.

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İMAMOĞLU AFİŞLERİ YASAKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul’un CHP’li tutuklu belediye başkanlarının pankart ve afişlerinin, propaganda mahiyetinde ve kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici olduğu gerekçesiyle 24 Mart’ta toplatılmasını istediği ortaya çıktı. 24 Mart’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderdiği yazıda, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Emrah Şahan, Murat Çalık, Ahmet Özer, Alaattin Köseler’in ismi yer aldı.

SES VE VİDEOLAR DA

Savcılığın emniyete gönderdiği talimat yazısında, İmamoğlu ve diğer 5 belediye başkanına ait ses, görüntü, fotoğraf ve videoların metro, metrobüs, otobüs, vapur gibi toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarda kullanılmasına da yasak getirildi. Bu talimatlar İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne de iletildi.