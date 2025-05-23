İBB’ye 3’üncü dalga: 13 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

Aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin’in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık’ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16’sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Çetin’in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ev hapsine, 6 şüpheli hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısının detayları da ortaya çıktı. Taner Çetin’in incelenen HTS kayıtlarına göre Murat Ongun’a bağlı hareket ettiğinin ileri sürülen sevk yazısında “MASAK verileri ve ihale evraklarında yapılan incelemeler neticesinde 17 ihalede harcama yetkilisi olarak görev aldığı diğer ihaleler ile bağlantılı olarak toplam 20 eylemden sorumlu olduğu şu aşamada tespit edildiği...” ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

İBB’YE YENİ OPERASYON

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddasıyla operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 7 şüpheli, dün akşam tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.