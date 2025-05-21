İBB’ye 3. dalga

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah 3’üncü dalga operasyonu düzenlendi. Aralarında İBB’nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de bulunduğu 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

‘İHALELERDE RÜŞVET’ İDDİASI

Soruşturma kapsamında Taner Çetin’in, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olduğu ve Murat Ongun’a bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de bazı şüpheli eylemlerde bulunduğu iddia edildi. Şüpheli Taner Çetin’in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin ettiği, bu menfaatler ile birtakım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları elde ettiği öne sürüldü. Ayrıca şüpheli Çetin’in MASAK raporuna göre söz konusu satın almalarında ödemeleri direkt Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personeline para gönderildiği de ileri sürüldü.

22 GÖZALTI

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Operasyon kapsamında İBB’nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Ayniyatçı Musa Özışık, Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Hakan Sayıl, Hüseyin Kum, Faruk Ceyhan, Noyan Kırmızıgül, Engin Gönül, Fatma Ebru Çınar, Ahmet Rıdvan Murat, Berrin Süzen, Dilek Demir, Nihat Kolaber, Fikri Murat Demir, Bülent Kütük, Arzu Can, Aslı Siyahgül, Savaş Can, Çağatay Takaoğlu, Mehmet Yusuf Yosunkaya jandarma tarafından gözaltına alındı. Dün ayrıca yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş de tutuklandı.