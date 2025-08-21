İBB'nin yurt dışından aldığı metro kredilerinin harcanmasına ilişkin BDDK raporu hazırlandı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma dosyasına gönderilen BDDK raporunda, İBB tarafından 2019'dan itibaren raylı sistemlerde kullanılmak üzere yurt dışından temin edilen kredilerin tespitinin yapılması, bu kredilerin hangi amaçla, hangi kişi ve kişilerce hangi kurumlara aktarıldığının araştırılarak rapor düzenlenmesinin istenildiği aktarıldı.

2019'dan itibaren yurt dışından İBB'ye ait hesaplara, proje finansmanı olarak toplam 66 milyar lira para girişi olduğu, alınan fonların yaklaşık 18,1 milyar lirasının doğrudan firmalara ve kişilere ait hesaplara gönderildiği tespitine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışından temin edilen fonların 38,6 milyar liralık kısmının ise kredinin konusu olan projeyle doğrudan ilgisi kurulamayan alanlarda kullanıldığı gözlenmiştir. Bu çerçevede söz konusu tutarın 20,1 milyar liralık kısmının yurt dışı finansal kuruluşlara 14,5 milyar lirasının İBB Grubu'nun operasyonel harcamalarda kullandıkları havuz hesaplarına, 3,9 milyar lirasının ise vergi SGK, yargı ve icra makamlarına yapılan ödemeler ile elektrik gibi harcama kalemlerine yönelik olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu fonların kalan 9,7 milyar lira karşılığı döviz tutarının ise İBB hesaplarına aktarıldıktan sonra başka para girişleri ile birleştiği ve muhtelif para transferi işlemlerine konu edildiği görülmüştür. Bu nedenle 9,7 milyar liralık kısım için yurt dışı kredi kaynaklı para girişleri ile para çıkışları arasında birebir eşleştirme yapılamamıştır."

ŞÜPHELİLERİN HESAP HAREKETLERİ

Raporda, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına toplam 4,4 milyar lira giriş ve 1,1 milyar lira para çıkışı olduğu ifade edildi.

Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik firmasının İBB iştiraki İSFALT AŞ'de yüzde 17 payı olduğu, ortaklık yapısında 2023'te değişiklik yapıldığı, belirli şirketlerin ortaklık yapısındaki paylarının zamanla sıfırlandığı ya da azaldığı aktarılan raporda, Gülibrahimoğlu'nun diğer grup şirketi Kuzey İstanbul Gayrimenkulün Güney Cebeci Madencilik'teki payının 2023'te yüzde 39'dan yüzde 70'e çıktığı belirtildi.

Raporda, Fatih Keleş'in Güney Cebeci Madencilik'teki yönetim kurulu üyeliği sona ermesine rağmen imza yetkisinin devam ettiği, ayrıca İSFALT'ın grup firmalarından Kuzey Cebeci Madencilik'te de yüzde 39 payı olduğu anlatıldı.

Murat Gülibrahimoğlu'nun hesabına ardışık biçimde toplamda 168,6 milyon yatırıldığının altı çizilen raporda, ilk yatırılan tutarın Gülibrahimoğlu'nun sahibi olduğu firmaya "sermaye avansı" olarak gönderilmesi, akabinde büyük bölümünün hemen "borç iade" açıklamasıyla iade edilmesinin dikkati çekici bulunduğuna işaret edildi.

Raporda, 11 Kasım 2024'te gerçekleşen kasayla bağlantılı işlemler şöyle özetlendi:

"Gülibrahimoğlu'nun hesabına 11 Kasım 2024'te 'Kuzey İstanbul Gayr Dan 50 hisse alım bd/Dörter Mermer Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Murat Gülibrahimoğlu tarafına gelen EFT' açıklamasıyla 125 milyon lira geldiği tespit edilmiştir. Dört Mermer'de Fatih Keleş yüzde 100 pay sahibidir. Fatih Keleş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Güney Cebeci Madencilik, Dörter Mermer'de imza yetkilisidir. Gelen paranın hesaplar arası virman ve grup şirketler arasında bir trafik ile önce sıfırlandığı, parçalar halinde grup şirketleri üzerinden tekrar Gülibrahimoğlu hesabına geldiği, 10 günlük bir süreç sonunda buradan Yener Torunler, Adem Başer, Sarp Yalçınkaya, İbrahim Hakkı Öztürk, İpek Hekimoğlu Özeren, Muammer Kaptan, Ahmet Güldü, Ceylan Gülibrahimoğlu, Erol Topçu hesaplarına parçalar halinde gönderildiği görülmüştür. Söz konusu 125 milyon liranın 85 milyon liralık kısmının kaynağının 5 Haziran 2024'te Gülibrahimoğlu'nun kendisi tarafından saat 18.00 sıralarında 25 kilogram ve 8 kilogram olmak üzere iki parça halinde yatırılan fiziki altın olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu altının 30 kilogramının 7 Kasım 2024'te Gülibrahimoğlu tarafından bozdurularak önce grup şirketlerinden Kuzey İstanbul Çevre'ye, ardından Kuzey İstanbul Çevre tarafından Gülibrahimoğlu'nun bankadaki hesabından gönderilen 20 milyon lira ile iki parça halinde Dörter Mermer'in hesabına gönderildiği ve nihayetinde Dörter Mermer tarafından 'Kuzey İstanbul Gayr. Dan. 50 hisse alım bedeli' açıklamasıyla tekrar Gülibrahimoğlu'nun hesap hesaplarına geldiği görülmüştür."

"HUZUR HAKKI" DİYE PARA GÖNDERİLDİ

Raporda, Gülibrahimoğlu ve grup şirketlerinden Fatih Keleş'e 6 milyon lira, yüzde 100 pay sahibi olduğu Dörter Mermer isimli firmaya ise 278 milyon lira olmak üzere toplam 284 milyar lira para gönderildiği, Keleş'in şahsi hesaplarına gönderilen paraların açıklamasında ise "huzur hakkı" ifadesinin olduğuna dikkat çekildi.

İş insanı şüpheli Adem Soytekin'in sahibi olduğu Asoy grubuna ilişkin yapılan değerlendirmede, Asoy grubu ve ortaklıklarına 2019 ve 2025 arasında İBB grubundan ağırlıklı olarak ise İSTAÇ, İSTON ve KİPTAŞ'tan 5,7 milyar lira para transferi gerçekleştiğinin görüldüğü ifade edildi.

Raporda, Ocak 2019-Mart 2025 arasındaki dönemde Asır Çelik'in kurucularından Fatih Keleş tarafından Asoy İnşaat'a dört parçada toplam 10,2 milyon liranın gönderildiği bilgisi verildi.

İmamoğlu'nun ortağı olduğu SSB Gayrimenkul tarafından Asoy İnşaat'a 12 Aralık 2022'de 6,6 milyon lira, 19 Şubat 2025'te ise 5 milyon lira gönderildiği vurgulanan raporda, şüpheli Ertan Yıldız'ın doğrudan pay sahibi olduğu Anatolia Sign İnşaat Reklam San. ve Tic. AŞ. ile Sistem İnşaat Akaryakıt San. ve Tic. AŞ. isimli iki şirket olduğu anlatıldı.

Raporda, Anatolia Sign şirketinin hesabına Ekim 2023'ten itibaren 392 milyon lira para girişi olduğu, Sistem Reklam ve Akaryakıt şirketlerinin hesaplarına farklı firmalardan 2019'dan itibaren toplam 16,2 milyon dolar ile 7 milyon avro geldiği kaydedildi.