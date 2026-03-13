İBB’nin ‘yolsuzluk’ davası 4. gününde: Ağaç A.Ş.’de ‘liste’ savunması

Haberin Devamı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 407 sanık hakkında açılan davanın görülmesine İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

‘GENEL MÜDÜR LİSTE VERDİ’

Ağaç AŞ’den iş alan firma sahiplerini rüşvet vermeye zorladığı, ihale süreçlerine müdahalede bulunarak ihaleyi alan firmalara yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden pay aldığı iddia edilen İBB İştirak Şirketi Ağaç A.Ş Satın Alma Müdürü Ümit Polat savunma yaptı. Savunmasında 25 yıl aynı bölümde çalıştığını belirten Polat, “Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas beni yanına çağırdı. Bana bir liste verdi ve ‘Bunlar alınacak’ dedi. Ben de ‘İnsanlardan ne diye para isteyeceğiz’ dedim. ‘Yukarıdan istiyorlar’ dedi. Ben kendisine böyle bir şey yapmayacağımı söyledim” dedi.

Haberin Devamı

‘ŞİKÂYET ETMEYE KARAR VERDİM’

Kendisinin bu işe karışmadığını söyleyen Ümit Polat, “Ben 25 yıldır aynı yerde çalışıyorum. Dolayısıyla insanlarla tanışıklığımız var. Müteahhitler bana gelip dert yanmaya başladı. Kendilerinden para istenmesiyle alakalı. Ben o zaman Ali Sukas’ın bu paraları ‘yukarısı’ diyerek kendisi için topladığını düşündüm ve şikâyet etmeye karar verdim” diye konuştu.

‘EKREM BAŞKAN’A İLETECEĞİMİ SÖYLEDİM’

Birkaç yere şikâyet ettiğini ancak zaman geçmesine rağmen sonuç alamadığını ifade eden Polat, savunmasının devamında şunları söyledi: “Sonrasında genel müdürün bana karşı mobbingleri başladı. Hâlâ şikâyetimle ilgili bir şey yapılmayınca ben de bu durumu Ekrem (İmamoğlu) başkanın kendisine ileteceğimi söyledim. Başkanla bizzat görüşen birine durumu anlattım. Aradan zaman geçince söylediğim kişi bana Ekrem Bey’e ilettiğini ama ayaküstü konuştuklarını söyledi. Ayrıca Fatih Keleş’e de durumu ilettiğini söyledi. Biraz zaman geçince Duygu Hanım yanıma geldi ve ‘Sizin emekliliğiniz geldi. Gençlerin önünü açın’ gibi söylemlerde bulundu.”

Haberin Devamı

‘VALİ BEYE DE AKTARDIM’

Yaşadığı süreçten sonuç alamayınca durumu valiye iletmeye karar verdiğini anlatan Polat, “Valiye ulaşabilecek bir tanıdık aramaya başladım. Bir iş arkadaşımın arkadaşı valinin kuzeniymiş. Ona durumu anlattım. O da ‘Anlatacağım’ dedi. Aradan zaman geçince o arkadaşla bir daha buluştuk. Vali beye her şeyi anlatmış. Vali bey de ‘Kaynağı ne kadar sağlam?’ diye sormuş. O beni anlatmış, ‘25 yıldır çalışıyor, böyle böyle olaylar var, rahatsızlığı var falan’ diye. O da ‘Ses çıkarmasın, beklesin’ demiş. Ben de beklemeye başladım” dedi.

İMAMOĞLU’NA SORU KRİZİ

Bazı basın mensuplarının ilk oturumun sona ermesinin ardından Ekrem İmamoğlu’na salondan çıkarılırken soru sordukları ve İmamoğlu’nun verdiği cevabı haberleştirdikleri öğrenildi. Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, Mahkeme başkanı iyi niyetinin suistimal edildiğini belirterek, basın mensuplarına sanık avukatlarının yanındaki masalardan kalkarak, salonun arkasında ayrılan yere geçmelerini istedi. Basın mensuplarının ve salondaki bazı avukatlar ile izleyiciler itiraz ederek, bir daha röportaj yapmayacaklarını söylediler. Bunun üzerine başkan, jandarmaya alanın boşaltılması talimatı vererek duruşmayı 10 dakika erteledi. Gerginlik olunca başkan duruşmayı pazartesi gününe ertelediklerini açıkladı.

Haberin Devamı

‘KIZIN BABA DEDİ’

Tutuklu sanıkların salona alındığı sırada tutuklu sanık Ramazan Gülten’in eşi izleyici sırasından eşine seslenerek, “Ramazan, Maya ‘baba’ dedi” diye bağırdı. Salonda duygusal anlar yaşanırken Ramazan Gülten’in tutuklu olduğu sırada baba olduğu öğrenildi.

TRT YAYINI REDDEDİLDİ

CHP grubu, dün gündeme getirdiği önergede, İBB davası duruşmalarının TRT’den canlı yayınlanmasının kamu yararı açısından değerlendirilmesi amacıyla genel görüşme açılmasını talep etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de desteklediği öneri için MHP’nin oy vermesini isteyerek, bunu MHP açısından ‘samimiyet testi’ olarak gördüklerini söyledi. Günaydın, “Biz MHP’nin nasıl oy kullanacağına bakacağız” dedi. Meclis Genel Kurulu’nda CHP’nin verdiği önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Haberin Devamı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay “CHP bu İmamoğlu davası eksenindeki iddialar, yolsuzluk, rüşvet, irtikap ne varsa bunlarla arasına kurumsal olarak bir set çekmemiştir. Bizim tavsiyemiz, CHP kurumsal setini çeksin ve meseleyi yargıya havale etsin” dedi.

AK PARTİ: ‘ÖNCE CEVAP VERSİNLER’

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Meclis’teki basın toplantısında CHP’nin talebiyle ilgili soru üzerine şunları söyledi: “Ellerinde MASAK raporu, Hırsızlık, yolsuzluk, kamu ihalesine fesat karıştırmak tek tek yazılmış iddianamede; niye cevap vermiyorlar? TRT’de yayınlanınca ne olacak? İddianamede yer alan hususlar var, bir yerden para havalesi yapılmış belediyedeki bir danışmana, eski vekile veya belediye meclis üyesine, niye cevap vermiyorlar buna? Mesela 1 milyar 250 bin Euro gelmiş, bu parayı ne adına aldın? Verin bunun cevaplarını.” ◊ ANKARA