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İBB’nin yeni aldığı metrobüs arıza yaptı

#İstanbul#Metrobüs#Toplu Taşıma
İBB’nin yeni aldığı metrobüs arıza yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan ve geçtiğimiz hafta seferlerine başlayan metrobüslerden biri arıza yaptı. Yeni alınan metrobüsün henüz bir haftada arıza yapması tepkilere yol açtı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta belediyenin satın aldığı 160 yeni otobüsün 30 kadarının metrobüs hattında hizmet vermeye başladığını duyurmuştu. İmamoğlu "Gençleşen otobüs filosu ile arızalar azalacak" demişti.

Başkan İmamoğlu’nun bu açıklamaları üzerinden bir hafta geçmeden "A-5004" kodlu yeni araç, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine giderken arızalandı. Yeni metrobüsün bu anlarını bir sosyal medyada paylaşan kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

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#İstanbul#Metrobüs#Toplu Taşıma

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