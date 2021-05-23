İBB’nin TÜRGEV yurtları davası... Fesih kararı yargıdan döndü

TÜRGEV ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin "ortak hizmet projesi" oluşturmak üzere 2015'te hizmet protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İBB'ye ait 4 ayrı taşınmaz, yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere TÜRGEV'e verildi. İBB Başkanlığı, 23 Ağustos 2019'da süresinin dolduğunu ileri sürerek protokolü feshetti ve TÜRGEV'den yurt binalarının iade edilmesini istedi. TÜRGEV avukatları da İBB'nin aldığı bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, iptali istemiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme kararında, ‘protokolün feshi’ başlıklı 7. maddesinde tarafların süre sona ermedikçe sözleşmeyi feshedemeyeceği yönünde düzenleme yapıldığı anlatıldı. TÜRGEV avukatı Osman Bozkurt, "Bu karardan sonra 'Yurtları bize verin, buraları tekrar işleteceğiz' deme şansımız yok. Çünkü oraları tahliye ettik bir kere. Onlar da oraları başka maksatlarla değerlendirmişlerdir. Büyükşehir öğrencilerimize ve bize vereceği zararı fazlasıyla verdi" dedi.

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