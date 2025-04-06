İBB’nin reklam panolarında 4 milyarlık zarar iddiası

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında alınan tevdi raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda, Ekim 2019 öncesinde bir reklam şirketine İBB tarafından tahsis edilen Beşiktaş’taki reklam alanlarının, yine İBB tarafından İstanbul Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği gerekçe gösterilerek reklam kullanımından çıkarıldığı, bunun üzerine bahsi geçen şirketin şikâyette bulunduğu ifade edildi. Söz konusu reklam şirketinin şikâyetinde, kendilerine tahsis edilen ancak sonrasında tahsis kararı kaldırılan Beşiktaş’taki reklam alanlarının bir kısmının başka şirketlere işgal bedeli karşılığında verilerek, yasadışı kazanç sağlandığı belirtildi. Raporda, reklam şirketlerine işgal bedeli karşılığında kiralanan pano ve alanlar üzerinden 16 Ekim 2024 itibarıyla 4 milyar 91 milyon 691 bin 748 liralık kamu zararına sebep olunduğu, sözleşmelerin sonuna kadar bu rakamın 6 milyar 284 milyon 212 bin 656 liraya ulaşacağının hesaplandığı belirtildi.

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‘KEYFİ KULLANDILAR’

Şikâyet kapsamında Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye yetkilileri, reklam alanlarıyla ilgili izin süreçlerinin usulsüz yönetilmesinden sorumlu tutulurken, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. yöneticileri ise reklam alanlarının keyfi kullanımı ve yasadışı para tahsilleriyle ilgili sorumlu kişiler arasında yer alıyor. Raporda, İBB’nin Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. aracılığıyla yaptığı gayrimeşru işlemlerin ve reklamlara dair yasadışı talimatların, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yasak olan yerler de dahil olacak şekilde reklam alanlarının kullanılmasına olanak tanıdığı, özel mülkiyete konu taşınmazlardan yasadışı işgal bedeli tahsili suretiyle izinsiz reklam uygulamalarının fiilen yasallaştırıldığı anlatıldı. Raporda ayrıca, reklam alanını izinsiz kullanan bazı şirketlerden alınan işgal bedellerinin usulsüz şekilde tahsil edildiği, bazı şirketlere yasadışı olarak ödeme yapıldığı ve bu ödemelerin muvazaalı işlemlerle başka şirketlere aktarıldığının tespit edildiği vurgulandı.