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İBB'nin kreş ücretlerine zam

Güncelleme Tarihi:

#Kreş Ücretleri#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Yuvamız İstanbul
İBBnin kreş ücretlerine zam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 18:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, belediyenin işlettiği kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

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İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2026 Yılı Ücret Tarifesi maddesi görüşüldü.

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifiyle belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi.

Mecliste yapılan oylamada, zam teklifi kabul edildi.

Zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

 

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#Kreş Ücretleri#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Yuvamız İstanbul

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