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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İBB’nin kitapçığında ‘Alevilik’ tartışması

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İBB’nin kitapçığında ‘Alevilik’ tartışması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 bin çocuğa ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ kitapçığı yolladı. Bir çizimde Aleviliğin din gibi gösterildiği iddiası tartışmalara yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 100 bin çocuğa gönderdiği “Cumhuriyet ve Demokrasi” adlı kitapçıkta yer alan, ‘Düşünce, İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü’ başlıklı konuda yer alan bir çizim ve başka bölümdeki pankart tartışma yarattı. Çizimde Müslüman, Hıristiyan ve Musevi din adamlarıyla birlikte yer alan kişi Alevi dedesine benzetilince “Alevilik ayrı bir din mi” tartışması çıktı. Çizimdeki kişinin “Alevi dedesi olup olmadığı ve Aleviliğin ayrı bir din kategorisine sokulup sokulmadığı’ yolundaki soruya yanıt veren İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, söz konusu kitapçığın 4 yıldır dağıtıldığını söyledi. Kitapçığı hazırlayan ve İmamoğlu’nun seçim kampanyasını yürüten Öykü Ajans’ın sahibi Necati Özkan ise çizimle ilgili eleştirilere şöyle yanıt verdi: “Burada inançlara saygı kavramı anlatılıyor, o kadar. Bu tür yüklenmelerden hiçbir sonuç elde edilemez. İnanç dediğimiz şeyin içine ne giriyorsa o yani. Burada bir din tartışması yok. Türkiye’de en büyük küme elbette ki İslam, Müslümanlık. Alt kümede onlarca farklı mezhep ya da tarikat olabilir. Bunların hepsi inançtır.”

 

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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