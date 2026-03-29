İBB’nin Galata Kulesi talebi reddedildi

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 07:00

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebini reddettiğini, kulenin Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Müdürlüğün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebini reddetti. Kule, vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek. Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi’nin ‘Kule-i Zemin Vakfı’na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu kararla birlikte, tarihi mirasımız Galata Kulesi’ne yönelik hukuki süreç kesinlik kazandı” ifadelerine yer verildi.      

 

BAKMADAN GEÇME!