İBB'nin elektrikli scooter yönergesi ikinci kez komisyona havale edildi

Pandemi sürecinde toplu ulaşım araçlarını kullanmak istemeyen ve yoğun trafik nedeniyle ektrikli scooterlara ilgi her geçen gün artıyor. Kazaların yaşanması ve hayatını kaybedenlerin olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından elektrikili scooter kullanımı ve işletmeciliğine yönelik yönerge hazırlandı. Hazırlanan yönerge ilk kez 25 Haziran 2020'de yapılan yapılan UKOME toplantısı ile gündeme getirildi. Yönerge oy birliği ile alt komisyona havale edildi. Daha sonra Temmuz ayında yeniden UKOME gündemine sunulan metin, hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedildi.

Aralık 2020’de TBMM gündemine getirilen “Türkiye Çevre Ajansının Kurulmasına Dair Kanun Teklifi“ kapsamında, elektrikli scooterlar (e-skuter) Karayolları Trafik Kanunu’na bir araç olarak dahil edildi. Kullanım yaşı 16, kullanım alanları ise bisiklet yolları ve 50km/s hız altı karayolları olarak tanımlandı. Araç olarak tanınmasının ardından yönetmeliğinin çıkmaması nedeniyle Şubat ayında gerçekleşen UKOME toplantısında konu yeniden gündeme getirildi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında yeniden gündeme getirilen yönerge oy birliği ile tekrar alt komisyona havale edildi. Yönerge iki başlıkta sunuldu. Önerge ilk olarak komisyona geldiği şekilde oylandı. Daha sonra alt komisyona havalesi için oylandı.

Toplantıda konuşan hükümet temsilcisi, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, emniyet birimlerimiz, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir yönetmelik hazırlanması talimatı verildi. Muhtemelen mart ayı içerisinde yönetmelik yasalaşacak. Dolayısıyla usul anlamında önce yasa sonra yönetmelik ve akabinde yönerge çıkması gerekir. Önümüzdeki ay çıkacak olan yönetmelikle eş güdümlü şekilde yönergenin olması” dedi.

ORHAN DEMİR: 8 AYDIR YASANIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ise “8 aydır yasanın çıkmasını bekliyoruz. Bu arada bir kardeşimizi kazada kaybettik. Görünen o ki kaybetmeye de devam edeceğiz. Çünkü kimin kullandığını bilemiyorsunuz, hangi yolda gideceğini denetleyemiyorsunuz. Güvenlik önlemlerini, kullananların ne giyeceğini, kask takıp takmayacağını denetleyemiyorsunuz ve biz beklemeye devam ediyoruz. Bu çocukların ölmesini mi bekleyeceğiz. Yoksa yönergeyi mi geçireceğiz? Yasa çıkarsa zaten yasa, yönergeyi çiğneyecek. Bakanlık ekibine bu yönergeyi de verdik. Bakan yardımcısına bizzat ben verdim. Ankara’da hazırlanan yönergenin de buradaki yönergeden farklı yok” diye konuştu.