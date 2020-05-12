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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 12.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İBB'nin ek bütçe isteği reddedildi

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İBB'nin ek bütçe isteği reddedildi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüsün, İBB'ye maaliyetinin 6.5 milyar lira olduğunu söyledi.

Bütçe açığını kapatmak için İmamoğlu, dün İBB meclis üyeleriyle Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde bir araya geldi. İBB’nin 2020 bütçesi için 4.5 milyar iç borçlanma yetkisi talebi, AK Partililerin önergesiyle 648 milyon lira olarak revize edildi. Ayrıca konutlarda ve faaliyette bulunmayan iş yerlerinde 17 Nisan-16 Temmuz arasında su faturalarının ertelenmesi, sonrasında 3 taksitle ödenmesini içeren raporu oy birliğiyle kabul edildi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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