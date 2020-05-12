İBB'nin ek bütçe isteği reddedildi

Bütçe açığını kapatmak için İmamoğlu, dün İBB meclis üyeleriyle Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde bir araya geldi. İBB’nin 2020 bütçesi için 4.5 milyar iç borçlanma yetkisi talebi, AK Partililerin önergesiyle 648 milyon lira olarak revize edildi. Ayrıca konutlarda ve faaliyette bulunmayan iş yerlerinde 17 Nisan-16 Temmuz arasında su faturalarının ertelenmesi, sonrasında 3 taksitle ödenmesini içeren raporu oy birliğiyle kabul edildi.