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Haber Giriş: 17.04.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

İBB'nin acı kaybı! Özgün Öztürk koronavirüse yenik düştü

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İBB'nin acı kaybı! Özgün Öztürk koronavirüse yenik düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk etkinlik merkezinde görev yapan Özgün Öztürk koronavirüse yenik düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk etkinlik merkezinde görev yapan ve 21 haftalık hamile olan 30 yaşındaki Özgün Öztürk koronavirüse yenik düştü. Öztürk'ün Öztürk’ün Gazi Cemevi’nden kaldırılan cenazesi, Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi’nde birim asistanı olarak görev yapan 21 haftalık hamile Özgün Öztürk (30), Kovid-19 hastalığı nedeniyle yaşamımı yitirdi.

İBBnin acı kaybı Özgün Öztürk koronavirüse yenik düştü

CENAZEYE İMAMOĞLU VE İBB ÜST YÖNETİMİ DE KATILDI

Öztürk için Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB üst yönetimi hazır bulundu.

İBBnin acı kaybı Özgün Öztürk koronavirüse yenik düştü

Öztürk’ün Gazi Cemevi’nden kaldırılan cenazesi, Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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