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AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 20:18,Son Güncelleme:/

İBB'nin 90 personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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İBB'nin 90 personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 90 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde, toplam 90 personelimiz Kovid-19 pozitif çıkmıştır. İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB'de ise 26'dır." ifadelerini kullandı.

Ongun, test sonucu pozitif çıkan çalışanlarının tedavisinin sürdüğünü aktararak, tedavileri devam eden personele şifa diledi.

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