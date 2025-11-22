İBB’nin 2026 yılı bütçesi 609 milyar lira

Haberin Devamı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısı, dün İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. Bütçe görüşmeleri öncesi Meclis’teki parti gruplarını ziyaret eden Nuri Aslan, İBB’nin ‘2026 Mali Yılı Bütçesi’ ve ‘Performans Programı’nı 2 saati aşkın sunumla aktardı.

İBB’nin 2026 yılı bütçesi 440 milyar lira olarak açıklanırken bu hafta meclis toplantısında onaylanan İSKİ ve İETT bütçesiyle birlikte, konsolide bütçe rakamı 609 milyar 357 milyon liraya ulaştı.

Gece yarısını bulan tartışmalar sonucu, İstanbul’un 2026 yılı bütçesi, İBB Meclisi’nden 86 ret oyuna karşılık, 151 kabul oyuyla geçti.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 17.2 MİLYAR lira

Nuri Aslan, İstanbul’da riskli binalarda yaşayan ev sahipleri ve kiracılara kira desteği sağlandığını, 6 bin 840 riskli bina tespit edildiğini ve yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edildiğini anlattı. Kentsel dönüşüm ve afete hazırlık için bu yıl bütçeden 17.2 milyar lira ayırdıklarını, sosyal yardım faaliyetleri için 59.1 milyar lira kullanılacağını söyledi.

RAYLI SİSTEMLERE 35.5 MİLYAR LİRA

Aslan, tramvay ve HIZRAY projelerinin Cumhurbaşkanlığı Kamu Yatırım Programı’na alınmasının önemine vurgu yaptı. Sefaköy–Beylikdüzü–Tüyap Metro ve Üsküdar–Kadıköy–Maltepe Tramvay Hattı gibi projelerle, 2029’da hedeflenen raylı sistem uzunluğunun öngörülenden fazla olacağını ifade etti. 2026 yılında metro ve diğer raylı sistemler için 35.5 milyar lira, çevre yönetimi ve atık faaliyetleri için 10 milyar lira bütçe ayrıldı.

2025 yılı itibarıyla toplam işletilen raylı sistem hat uzunluğu 380.7 kilometre. Bunun 244.3 kilometresi İBB, 136.4 kilometresi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletiliyor. Mevcut yatırımlar tamamlandığında, 2029’da toplam hat uzunluğunun 424.8 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

Harcama birimleri için 440 milyar lira ödenek ayrılırken, gelirler 390 milyar lira ve 50 milyar liralık açığın borçlanma yoluyla denkleşmesi planlandı.