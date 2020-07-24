İBB’den ‘Nutuk’a prestijli fiyat: 135 lira

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Kadıköy’deki İstanbul Kitapçısı’nda düzenlenen törenle tanıtılan ‘Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk’ piyasaya çıkar çıkmaz 135 TL’lik fiyatıyla tartışma yarattı. Ekrem İmamoğlu, kitabı almaya her vatandaşın bütçesinin yetmeyeceğine vurgu yapıp Nutuk’un bu özel baskısını çok daha geniş kitlelerle buluşturacak yumuşak kapaklı baskısının ağustos ayında 56.25 liradan raflardaki yerini alacağını açıkladı. Nutuk’un çok kıymetli bir eser olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu ülkenin varoluş mücadelesini anlatıyor. Topluma hesap verebilirliğin neredeyse 100 yıl önceye yakın, bir lider tarafından, hem de o dönemde ortalık diktatörle doluyken, bir liderin ‘Halkıma hesap veriyorum’ demesi, şeffaflığı ortaya koyması, 9 yılın bilançosunu ortaya koyması muazzam bir şey” dedi.

İLK BASKIDAN GÜNÜMÜZE

Nutuk’un 1927 yılındaki ilk Osmanlıca baskısı, 1934 ve 1938 yeni Türk harfleri baskısı temel alınarak hazırlanan kitap için, bugüne kadar yapılan belli başlı Nutuk çevirileri gözden geçirildi. Daha önceki çevrilerde göze çarpan eksikler giderildi, yanlışlar düzeltildi. Osmanlıca metin günümüz Türkçesine aktarıldı.

DAVETİYE GELMEDİ

İmamoğlu, Ayasofya Camisi’nin açılışına katılıp katılmayacağı sorusuna, “Bana davet gelmedi. Ben cuma günü Ankara’da Hacı Bayram Veli Camisi’nde olacağım. Ankara’ya her gittiğimde orada cuma namazı kılarım” cevabını verdi.