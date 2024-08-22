İBB’den kadınlar kampı

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İki gün süren kampta, geceyi parkta kurdukları çadırda geçiren kadınlar, müzik atölyesinde nota ve vuruş dersi alıp, tiyatro eğitimi ile de beden farkındalığına yönelik çalışmalarda bulunarak, unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

Proje kapsamında, ilk etapta 20 kadın katılımcı, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, diledikleri desen, renk ve modellerde portföy çanta, gözlük aksesuarı ve takı tasarımı yapma fırsatı bulup, akrilik boya resim, tiyatro ve müzik atölyelerine katıldı. Serbest zamanlarında da birbirlerini tanıma ve sohbet etme şansı bulan kadınların kampı, çeşitli hediyelerin ve katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi.