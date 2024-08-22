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İBB’den kadınlar kampı

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#Kartal
İBB’den kadınlar kampı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kadınlara yönelik lastik değiştirme ve kaynakçılık kursundan sonra şimdi de, “Kadınlar Kampı” kurdu. Değişik meslek gruplarından kadınlar, İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda, Kartal Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda düzenlenen Kadınlar Kampı’nda bir araya geldi.

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İki gün süren kampta, geceyi parkta kurdukları çadırda geçiren kadınlar, müzik atölyesinde nota ve vuruş dersi alıp, tiyatro eğitimi ile de beden farkındalığına yönelik çalışmalarda bulunarak, unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

İBB’den kadınlar kampı

Proje kapsamında, ilk etapta 20 kadın katılımcı, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, diledikleri desen, renk ve modellerde portföy çanta, gözlük aksesuarı ve takı tasarımı yapma fırsatı bulup, akrilik boya resim, tiyatro ve müzik atölyelerine katıldı. Serbest zamanlarında da birbirlerini tanıma ve sohbet etme şansı bulan kadınların kampı, çeşitli hediyelerin ve katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#Kartal

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