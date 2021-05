İBB'den Adalar'ın atlarıyla ilgili açıklama: 224'ü öldü

İBB'den yapılan açıklamada, Adalar'da faytona koşulan atlarla ilgili yaşanan süreç aktarılarak, atların Meclis kararıyla sahiplendirilme işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, atların sahiplendirilme süreçleri ve durumları hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Bilindiği üzere İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli ve 25 numaralı kararı doğrultusunda 1179 atın satın alma işlemi tamamlanmıştır. Tarafımızca bakım altındayken satın alınan gebe atlardan doğan 20 tayın kayda alınması ile toplam 1199 at İBB uhdesinde yer almıştır. Bununla birlikte, İBB Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarihli ve 403 numaralı kararı doğrultusunda atların sahiplendirilmesi işlemleri tamamlanarak, toplam 860 at sahiplendirilmiştir. Atların 665'i kamu kurum ve kuruluşlarına, 42'si sivil toplum örgütlerine, 148'si şahıslara, 5'i de muhtarlara sahiplendirilmiştir. Atların Adalar’daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 atın bakımı sürdürülmektedir."

ADALAR'DAKİ 115 ATIN DURUMU

Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devir ile sahiplendirilen atların sorumluluk ve tasarrufunun, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu belirtilen açıklamada, şahıs ve sivil toplum kuruluşlarına sahiplendirilen atların durumuyla ilgili bilgi alınabildiği kaydedildi.

İlgili mevzuat doğrultusunda sahipli atların takibinin Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatınca yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Atların sahiplendirilmesi ile ilgili taahhütte, atların sahiplenen kişilerce bir yıl boyunca bakımının yapılması şartı yer almakta olup, en az bir yıl boyunca atlara bakmayı kabul eden kişilere sahiplendirilmiştir. Adalar'da kalan kurumumuza ait 115 at, İBB'nin atlı zabıta gibi çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere şartları iyileştirilen at ahırlarında yaşamlarını sürdürmektedir."

