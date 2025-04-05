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İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranan Kaan Ketenci yakalandı

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#İBB#Kaan Ketenci
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 23:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, KKTC'de yakalandı.

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Başsavcılıkça, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

KKTC'DE OLDUĞUNU TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etti.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Şüpheli, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#İBB#Kaan Ketenci

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